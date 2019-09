Colombia ziet na Bernal ook Gaviria afhaken voor WK

veldrijden Thalita de Jong maakt na bijna twee jaar rentree in de cross

23 september Thalita de Jong (25) duikt op zaterdag 12 oktober terug het veld in. De kopvrouw van Chevalmeire staat die dag aan de start van de veldrit in Kruibeke. Meer dan twintig maanden geleden reed de voormalige wereldkampioene uit Hoogerheide ze op het WK in Valkenburg haar laatste cross.