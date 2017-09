Chris Froome poseert poedelnaakt voor Britse krant

,,Mager bovenlichaam, massale dijen. Ik voel me een beetje belachelijk als ik in de spiegel kijk. Dit is nu nodig, maar ik kijk ernaar uit om de sportschool in te gaan als ik met pensioen ben. Dan kan ik wat schouders kweken om dingen in balans te brengen", zegt de viervoudig Tourwinnaar die vorige week nog de Vuelta op zijn naam schreef.



Froome vertelt dat hij bij een meting in 2015 op een vetpercentage van 9,8 procent uitkwam. ,,Dat verbaasde me nog, want ik had gedacht dat het nog lager zou zijn. Dat zou ook kunnen, maar dan neem je wel risico. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je immuunsysteem?''



Froome is woensdag de grote concurrent van favoriet Tom Dumoulin bij de WK-tijdrit in het Noorse Bergen.