Ceylin del Carmen Alvarado: ‘Het parkoers in Rucphen schreeuwt gewoon mijn naam’

Met een gespannen blik nadert Ceylin del Carmen Alvarado deze natte ochtend de balken op het NK-parkoers in Rucphen. Springen is nooit haar ding geweest. Toch gaat de 21-jarige Rotterdamse het dit keer proberen. Een tikkeltje onwennig weet ze haar fiets over de eerste balk te wippen. Als ze enkele meters verderop ook de tweede zonder kleerscheuren heeft overleefd, breekt de zon op haar gezicht weer door. En hoe. ,,Mijn jaar is al geslaagd nu”, schatert de vrouw, die zich in het veldrijden heeft ontpopt tot de sensatie van het seizoen. Ze won zeven grote wedstrijden, waaronder het EK voor beloften. Ze zegevierde daarnaast in nog vier kleinere crossen, pakte vier keer de tweede plaats in een wereldbekerwedstrijd en is de leidster op de wereldranglijst.