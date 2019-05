Cees Bol klopt Peter Sagan in slotetappe in Ronde van Californië

Cees Bol heeft de laatste etappe in de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De 23-jarige Zaankanter van Sunweb won de sprint na 141 kilometer in Pasadena. De eindzege in Californië ging naar Tadej Pogacar.

De 20-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates zag zijn leidende positie in de afsluitende etappe van Santa Clarita naar Pasadena niet meer in gevaar komen. Zijn ploeg moest in de finale nog flink aan het werk om een aanval van de Deense nummer drie van het klassement, Kasper Asgreen, te neutraliseren. Na het ingaan van de laatste lokale ronde werd de Deen samen met Lennard Hofstede van Jumbo-Visma teruggepakt. Op 8 kilometer van de streep werden ook de laatst overgebleven vluchters teruggepakt en was het aan de sprinters.

Voor Pogacar is het de tweede overwinning van een etappekoers in 2019. De jonge Sloveen won eerder de Ronde van de Algarve. Hij nam de leiding in de Ronde van Californië over van de Amerikaan Tejay van Garderen door de zesde etappe naar Mount Baldy te winnen. Dat was ook zijn tweede ritzege dit jaar.