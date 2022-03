Cavendish vormt opnieuw perfecte tandem met Mørkøv en snelt naar zege in Milaan-Turijn

Waar Milaan-Turijn vaak een koers voor klimmers is - vorig jaar won Primoz Roglic - was het parcours van deze editie grotendeels vlak. Een massasprint in de straten van Turijn bleek dan ook onvermijdelijk, en daarin was het Cavendish die met dank aan zijn Deense ploegmaat en lead-out Michael Mørkøv naar de overwinning snelde.



De Brit roemde achteraf dan ook zijn ploeg. ,,We raakten nooit in paniek, mijn teamgenoten maakten het een solide race voor mij. Ik heb Milaan-San Remo al eens gewonnen, nu dus ook Milaan-Turijn. Het is niet altijd een wedstrijd voor sprinters, dus ik ben heel blij dat ik op dezelfde erelijst sta als sommige fantastische klimmers.”



Achter Cavendish sprintte Nacer Bouhanni uit Frankrijk naar de tweede plaats. De Noor Alexander Kristoff finishte als derde, voor de Duitser Max Kanter en de Slowaak Peter Sagan. Nederlanders speelden geen rol van betekenis in de Noord-Italiaanse eendagskoers: Martijn Tusveld was op plek 43 de best geklasseerde landgenoot.