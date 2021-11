Cavendish afgevoerd na zware val in zesdaagse Gent

Mark Cavendish is zondag op de slotdag van de zesdaagse van Gent zwaar ten val gekomen. De Brit, die eenmaal opgekrabbeld nog wel zwaaiend afscheid nam van het publiek, werd per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Nog niet bekend is wat de schade is. Zijn partner Iljo Keisse moest in de slotrace na een lange onderbreking alleen verder.