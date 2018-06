Cathalijne Hoolwerf maakt op NK karwei af voor APB

NK WIELRENNENMet zes rensters kwam de APB-ploeg van teambaas Servais Knaven als topfavoriet aan de start op het NK wielrennen voor junior-vrouwen. Na dik twee uur koers maakte Cathalijne Hoolwerf het karwei af in een kopgroep van tien meiden, die voor de helft bestond uit APB'ers. ,,Het was mooier geweest om iemand solo te kunnen laten winnen, maar dit was ook goed", zei ploegleider Kelvin Dekker na afloop.

Vooral Hoolwerf zat er niet mee. ,,Ik hoopte stiekem op een sprint. Daar lag mijn grootste kans om te winnen", zo sprak de nieuwe kampioene na afloop van de huldiging. Vooraf durfde men bij APB liever niet te gokken op een sprint. ,,Want er zitten snellere meiden in het peloton", wist Knaven voor de start te vertellen. De opdracht van Knaven en Dekker aan de zes was dan ook duidelijk: ,,Probeer de rest eraf te rijden. En als dat niet lukt probeer ze dan af te matten."

En dus maakte APB de titelstrijd vanaf de start hard. Dankzij de opstekende wind lukte het even voorbij half-koers (na 50 van de 85 kilometer) om de voorste groep in te dikken tot tien rensters. Van wie de helft een zwart APB-shirt droeg. In de slotronde en de finale vielen de meiden van de opleidingsploeg aan waar ze konden. 'Wie reed steeds het gat dicht', wilde Knaven na afloop weten. 'Vooral Lonneke (Uneken) en Eva (Bijwaard)', kreeg hij te horen. ,,Precies daarom kon Cathalijne hen kloppen in de eindspurt", doceerde hij zijn uitgelaten pupillen.