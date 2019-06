Campenaerts de snelste van kopgroep in Ronde van België

De rit, de zwaarste van de week met delen van het parcours van Luik-Bastenaken-Luik, ging over 151 kilometer met start en finish in Seraing. Jetse Bol was op de tiende plaats de beste Nederlander.

De koers wordt zondag afgesloten met een vlakke rit, over 151 kilometer tussen Tongeren en Beringen. Campenaerts staat in het klassement tweede, op 53 seconden van Evenepoel. Tim Wellens, die op weg naar Seraing een vergeefse aanval op de leider deed, is derde (1.58). Pieter Weening staat tiende.