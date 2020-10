Burgemeester van Terneuzen zet streep door start Scheldeprijs

interview Wielerfoto­graaf Joris Knapen niet moe na slopende Tour de France: ‘Ik wil zo nog wel drie weken door’

27 september Hoe, en vooral waar, maak je dag in dag uit die ene mooie plaat in de Tour de France? De prijswinnende Chaamse wielerfotograaf Joris Knapen geeft, net terug uit de corona-Tour, een inkijkje. Over koersinzicht, witte campers en een beetje geluk hebben.