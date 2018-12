Büchli pakt in Apeldoorn weer goud op sprint

Lamberink prolon­geert titel 500 meter tijdrit

18:34 De eerste titel bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn is voor Kyra Lamberink. De renster uit de sprintselectie was de beste op de 500 meter tijdrit in een tijd van 34,176. Lamberink, afkomstig uit Bergentheim, prolongeerde daarmee haar titel.