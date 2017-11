Brits antidopingbureau staakt onderzoek naar Team Sky

Video Gehavende Van der Poel hoopt zondag weer te starten

12 november Mathieu van der Poel hoopt zondag in Bogense in Denemarken gewoon mee te kunnen doen aan de vierde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. De Nederlandse veldrijder ging vandaag tijdens de vijfde wedstrijd in de Superprestige in Gavere half onderuit en raakte daarbij geblesseerd aan zijn rechterknie, die inmiddels is gehecht.