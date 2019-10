Bredase wielrenner Van Eerd voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik

Van Eerd werd op 22 november 2018 op de hoogte gesteld van het feit dat er sporen in zijn bloed waren gevonden die er niet thuis hoorden, zo is te lezen in de uitspraak van het AFLD. Deze staat al ruim vier maanden online, maar werd niet eerder opgepikt. ,,Omdat Nederlandse media nou niet bepaald elke dag op Franse sites zitten te speuren of er een Nederlandse naam tussen staat”, aldus Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit.

Wielerflits.nl bracht het nieuws zaterdag naar buiten. ,,20, 25 Nederlanders worden jaarlijks betrapt op doping. Het aantal Nederlanders in EPO-zaken, is erg laag. De afgelopen jaren was het er telkens maar één. Ik kan me het jaar waarin we er meer hadden niet meer herinneren”, zegt Van Ram over de vrij uitzonderlijke situatie.

De renner, naast sportman ook afgestudeerd arts, had zijn wielerpensioen al aangekondigd omdat hij fulltime als sportarts aan de slag gaat. Desalniettemin hebben de Franse autoriteiten hem een schorsing opgelegd tot en met 28 februari 2023. Van Ram: ,,Een zaak kan soms lang duren, maar omdat hij zijn straf geaccepteerd heeft blijft een lange procedure uit.”

Rabobank

Doping en wielrennen zijn twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ondanks het voorbeeld van Van Eerd, is Van Ram optimistisch. ,,Het georganiseerde dopinggebruik van collectieven, zoals je dat aan het begin van deze eeuw bijvoorbeeld zag bij de Rabobank-ploeg, is er niet meer bij. Tegenwoordig gaat het om individuen. Er zijn altijd mensen die doping gebruiken, net als dat er altijd renners blijven die niet gepakt worden. Maar zo erg als die zwarte periode vanaf 2000, is het echt niet meer. Dat blijkt ook uit allerlei cijfers.”

Van Eerd was de laatste jaren in dienst van Global Cycling Team, een ploeg die vooral buiten Europa erg actief is. De Bredanaar wilde niet op de dopingzaak ingaan tegenover BN DeStem.