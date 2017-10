Bredanaar Goos stopt met wielrennen

Door een val in de Ronde van Zwitserland liep Goos in 2014 een zware heupblessure op. ,,De prognose was dat ik nooit meer pijnvrij zou kunnen lopen. De teamarts en de teamleiding van Lotto-Jumbo verboden mij een operatie. Ik besloot zelf om de operatie toch te ondergaan en dat bleek de juiste keuze. Ik kan nu pijnvrij lopen en bovendien is het gelukt om weer even hard te fietsen als voorheen. Dit is de grootste overwinning in mijn wielercarrière.''