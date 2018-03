Braspennincx strandt in kwartfinale sprint ondanks 'twee goede ritten'

Braspennincx en Lavreysen nog op medaillekoers in sprint en keirin

17:31 Shanne Braspennincx heeft zich op het WK baanwielrennen in Apeldoorn geplaatst voor de kwartfinale van het sprinttoernooi. De snelle Strijbeekse neemt het daarin (in twee heats) op tegen de Duitse Pauline Sophie Grabosch. Ook haar teamgenote Laurine van Riessen is door. In het keirin plaatste Harrie Lavreysen zich voor de halve finale. De man die woensdagavond goud won in de teamsprint had daar wel een herkansing voor nodig na de kwalificatieheat.