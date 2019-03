Braspennincx komt niet verder dan vijfde plaats in finale keirin

Shanne Braspennincx is er niet in geslaagd om een medaille te veroveren tijdens de keirin finale op de WK baanwielrennen in Polen. Ze kreeg in de voorlaatste ronde een elleboogje, verloor snelheid en kwam niet verder dan een vijfde plaats. Wai Sze Lee was de snelste.