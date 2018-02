Braspenninckx heeft Tokio 2020 als grote doel

Aan een voorspelling waagt ze zich niet. ,,Als het een 'cool' evenement is op 'onze' wielerbaan ben ik al blij'', zegt de 26-jarige Braspennincx , die drie jaar geleden WK-zilver pakte op keirin. ,,Op dat onderdeel heb ik in ieder geval de meeste kans.''



Braspennincx is volledig terug nadat ze in de zomer van 2015 werd getroffen door een hartaanval. 24 jaar was ze en al gedotterd, een topsportcarrière leek ver weg. Maar Braspennincx mocht in februari 2016 weer de baan op en ging als reserve mee naar Rio. ,,Het was een beloning voor het harde werken, zeiden de coaches. Het is belangrijk voor mij dat ik er geweest ben. De Spelen zijn geen begrip meer voor me, ik heb er nu een beeld bij.''