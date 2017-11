Brand moet Europese titel aan Belgische Cant laten

Arzuffi was kort voor het ingaan van de laatste ronde aangesloten bij het leidende tweetal maar moest Cant, in 2014 en 2015 ook al goed voor de Europese titel, en Brand toch weer laten gaan. Achter de Italiaanse reden Annemarie Worst en Maud Kaptheijns op enige afstand naar de vierde en vijfde plaats.



,,Het voelt meer als verloren goud dan als gewonnen zilver'', reageerde Brand, een ervaren wegrenster, bij de NOS. ,,Het was een realistisch doel om hier voor de titel te gaan, maar Sanne was net iets beter in de sprint. Ik had al gemerkt dat het moeilijk was haar kapot te rijden. Zij heeft iets meer routine in het veld en kon op de lastige stukken steeds weer terugkomen.''



Titelverdedigster De Jong ontbrak in Tabor, tal van blessures houden haar al vrijwel het hele jaar aan de kant. Ook Sophie de Boer had zich afgemeld, ze was nog niet fit na een oorontsteking.