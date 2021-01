Brand komt in Mol blij uit het zand; Vos meldt zich voor het WK

,,Dit lekkere gevoel neem ik alvast mee naar het WK", sprak winnares Brand na afloop met twinkelde ogen. ,,Dit is niet de eerste keer dat ik deze cross rijd, maar het is de eerste keer dat ik hier zo goed door het zand reed.” In de slotronde reed ze vluchtmakker Denise Betsema uit de wielen. ,,Toch voelt dit niet als een tikkie zo kort voor het WK", verzekert ‘DeniesOverseas’. ,,Ik heb een zware trainingsweek achter de rug. Het zandgevoel was goed, maar de benen waren er niet. Het was in ieder geval lekker om door het zand te rijden. Alsof je in de speeltuin bent. Alleen ga je met hartslag 190 net iets meer foutjes maken als je vermoeid raakt dan thuis in het zand op Texel.”