Dumoulin is op Muur van Geraardsbergen langzaam weer wielrenner aan het worden

Door Daan Hakkenberg



Vier jaar, het is een eeuwigheid in het wielrennen. Tom Dumoulin weet er alles van. De laatste keer dat hij met een rugnummer de Muur van Geraardsbergen opreed was in 2017 en werd hij ook derde. In het jaar van zijn Giro-zege was het goed voor de eindwinst in de wat toen nog de BinckBank Tour heette. Deze zondag, de slotdag van de Benelux Tour, is zijn derde plek op diezelfde zonovergoten Muur van Geraardsbergen vooral een teken dat Dumoulin langzaam weer wielrenner aan het worden is.