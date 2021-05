Wereldkampioen Harrie Lavreysen gaat de nieuwe Champions League op sleeptouw nemen, alleen nu nog even niet

Voor Harrie Lavreysen ligt het baanwielrennen al meer dan een jaar stil. ,,De laatste wedstrijd was het WK in Berlijn, en de eerste die ik weer ga rijden, is tijdens de Olympische Spelen”, zo schetst de spurtbom uit Luyksgestel het leven in coronatijd van een drievoudige wereldkampioen.

Geen wonder dat Lavreysen geen ‘nee’ zei tegen de vraag van de UCI of hij als Founding Rider één van de zes uithangborden wil worden van de nieuwe Track Champions League, een serie van zes wedstrijden, waarin vanaf dit najaar alleen de sterkste baanrenners mogen meedoen. ,,Het voordeel is dat ik als Founding Rider sowieso een wildcard krijg voor alle wedstrijden. Daarnaast zou ik het hartstikke top vinden als door mijn medewerking de baansport verder gaat groeien.”

Wat hij daarvoor moet doen, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. ,,Ik ga in principe meewerken aan het promoten van de sport. Door het geven van interviews of het maken van filmpjes. Veel stelt dat voorlopig niet voor. Tot aan de Spelen focus ik me daar helemaal op en ga ik er in ieder geval niks mee doen.”

De Champions League van het baanwielrennen ziet Lavreysen vooral als een promotiemiddel. ,,Sportief gezien heeft deze sport met de wereldbekers, het WK en het EK voor mij al een mooi systeem van wedstrijden. Als je echter een world cup rijdt in Hong Kong weet niemand in Nederland dat we daar aan het fietsen zijn. De wedstrijden van de Champions League worden wel allemaal uitgezonden op Eurosport en daardoor komt de sport veel beter in beeld.”

Naast Lavreysen zijn ook de Brit Ed Clancy (teamachtervolging), de Duitse Emma Hinze (keirin en sprint), de Francaise Mathilde Gros (sprint), de Spanjaard Sebastián Mora (endurance) en de Litouwse Simona Krupeckaite (500 meter) aangewezen als ambassadeurs van hun sport. De kalender van de Champions League wordt volgende week bekend gemaakt. ,,Ik weet alleen dat er geen wedstrijd in Nederland tussen zit. Ze worden wel allemaal gereden in Europa”, aldus Lavreysen. De serie wordt afgewerkt in november en december van dit jaar. Aan ieder onderdelen neemt de betreffende top-6 van de wereldranglijst deel.