Al weken rijdt Jan Maas bijna elke wedstrijd op de wielerkalender: ‘Het kan maar in de benen zitten’

Thalita de Jong verrast topfavorie­te in Mouscron: ‘De mooiste zege van het voorjaar’

Thalita de Jong blijft dit voorjaar de successen aaneen rijgen. Tweede Paasdag won ze in België de Ronde de Mouscron, een internationale 1.1-klassieker. De voor JEGG/DJR uitkomende De Jong was de snelste van een kopgroep van zo'n 25 rensters. ,,Ik denk dat ik iedereen heb verrast in de eindspurt. Behalve mezelf", sprak ze na afloop.

19 april