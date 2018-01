Boom denkt na operatie alweer aan de fiets

Servais Knaven komt met APB-op­lei­dings­ploeg voor junior vrouwen in koers

20:33 Servais Knaven hield vrijdagavond in Etten-Leur zijn nieuwe APB Junior Women Development team ten doop. De oud-prof en Sky-ploegleider wil jonge rensters beter voorbereid de overstap naar de elite laten maken. ,,Die stap is nu te groot. Ook al omdat het niveau bij de elite vrouwen erg hoog geworden is. De paradox is dat het heel goed gaat met het Nederlandse vrouwenwielrennen, maar daaronder gebeurt er op het gebied van opleiding heel weinig”, motiveert Knaven zijn initiatief.