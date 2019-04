Bookmakers bombarderen Van der Poel tot absolute favoriet in Vlaanderens mooiste

Waar Van der Poel zondag al de schijnwerpers op zich gericht zag in een loodzware editie van Gent-Wevelgem, won de wereldkampioen in de cross drie dagen later Dwars door Vlaanderen. Geen koersen met de intensiteit en lengte van de Ronde van Vlaanderen, maar indruk maakten de optredens wel. De bookmakers besloten Van der Poel zelfs te bombarderen tot torenhoge favoriet.

Bookies

Volledig scherm Van der Poel zette zijn medevluchters met een indrukwekkende spurt te kijk in Dwars door Vlaanderen. © photo: Cor Vos Gokwebsite Unibet ziet Van der Poel als de grootste kanshebber op eeuwige roem aan de meet in het Belgische Oudenaarde. Voor een zege van de Nederlands kampioen op de weg keert de bookmaker zeven keer de inzet terug. Van der Poel zou volgens Unibet vooral Zdenek Stybar (quotering 8.0), Wout van Aert (8.0), Peter Sagan (9.0), Greg van Avermaet (9.0) en Bob Jungels (10.0) in de gaten moeten houden. Een inzet op landgenoot en winnaar van vorig jaar Niki Terpstra levert 26 keer de inzet op.

Ook concurrent TOTO ziet de zoon van oud-winnaar Adrie van der Poel als favoriet. Net als bij Unibet keert de website zeven keer het ingezette bedrag uit. Enkel acht men de Tsjech Stybar net zo sterk. Wederom gevolgd door de zelfde rij coureurs. TOTO heeft overigens meer vertrouwen in Terpstra, getuige de quotering van 18.75.

Dat Van der Poel goed in orde is, zag ook Bwin. Het online gokplatform biedt echter de beste quotering voor een zege van het multi-talent: 7.50. Stybar, Van Aert, Van Avermaet, Sagan en Jungels zijn opnieuw de mannen om in de gaten te houden.

Barrière

Voor Van der Poel wordt Vlaanderens Mooiste pas zijn derde wedstrijd in de World Tour. Na een vierde plaats in Gent-Wevelgem en de zege in Dwars door Vlaanderen zal Van der Poel nu kennis maken met een echt monument. In tegenstelling tot de eerdere twee koersen, gaat de coureur van Corendon-Circus nu in de Ronde voor het eerst kennismaken met de barrière van meer dan 250 wedstrijdkilometers.

Mocht Van der Poel er in slagen beklimmingen als de Koppenberg, Kruisberg, Oude Kwaremont en Paterberg met de besten in koers te overleven, dan maakt hij met zijn eindschot een goede kans op de zege. Wint Van der Poel, dan schaart hij zich in een illuster rijtje Nederlandse winnaars van de Ronde. Wim van Est, Jo de Roo, Evert Dolman, Cees Bal, Jan Raas (2x), Hennie Kuiper, Johan Lammerts, vader Adrie van der Poel en Niki Terpstra kwamen namelijk als eens met de armen in de lucht over de meet in Oudenaarde.