Boogerd en Dekker koesteren Brabantse Pijl

Campe­naerts verplet­tert werelduur­re­cord van Wiggins

16 april Victor Campenaerts heeft het werelduurrecord verbroken. Het uurrecord was in handen van Bradley Wiggins, die op 7 juni 2015 in een uur 54,526 kilometer aflegde. Campenaerts kwam in het Mexicaanse Aguascalientes tot een afstand van 55,089 kilometer.