Bondscoach kreeg snel na incident bericht van Van der Poel: ‘Toen was het al dikke ellende’

Bondscoach Koos Moerenhout kon zondag zijn plan voor de wegrace van de WK wielrennen vooraf al vergeten. Zijn kopman Mathieu van der Poel bleek in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau te hebben doorgebracht na een aanvaring met kinderen die hem hadden wakker gehouden in het hotel. ,,Dit verzin je niet”, zei Moerenhout, die met zijn resterende renners niet meedeed om de medailles. De Belg Remco Evenepoel won .

Van der Poel sliep niet op de verdieping bij zijn collega-renners, maar elders in het hotel, bij zijn vriendin. Daar was een verklaring voor, vertelde Moerenhout. ,,Mathieu arriveerde hier flink verkouden. Hij zou eigenlijk bij Jan Maas op de kamer liggen, maar we proberen iedereen gezond te houden. Zijn vriendin was hier ook, dus dat was een logische oplossing. Of het wenselijk is dat een renner bij zijn vriendin slaapt? Daar kun je nu van alles van vinden.”

Van der Poel werd gestoord nadat hij om 21.00 uur had willen gaan slapen. Kinderen, zonder ouders in de buurt, zouden tot drie keer toe op zijn kamerdeur hebben gebonkt. Van der Poel besloot niet de teamleiding in te lichten, maar ging zelf verhaal halen. Dat liep wat uit de hand waarna de teruggekeerde ouders de politie belden.

Moerenhout kreeg kort na het gebeuren een berichtje van Van der Poel en haastte zich naar diens kamer. ,,Het was dikke ellende. Nee, ik ben niet mee geweest naar het bureau. Dat had te veel tijd gekost.”

,,Natuurlijk had Mathieu beter iemand van de ploeg gewaarschuwd en niet zelf ingegrepen. Dat is achteraf niet zo slim gebleken. We hebben de andere renners bewust pas kort voor de start ingelicht. Het is toch een situatie waarvan je liever niet hebt dat die op straat ligt. Ook dat is een keuze geweest die je kunt betwisten en dat zal ook gebeuren. Mathieu wilde het toch nog proberen. Dan ga je ervoor. Maar hij zei ook dat hij er lichamelijk en mentaal doorheen zat. Begrijpelijk.”

Volledig scherm Bondscoach Koos Moerenhout.

WK wielrennen

Bekijk hier alle uitslagen van het WK in Wollongong.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.