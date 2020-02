Bondscoach De Knegt geniet van ‘buitenaardse’ Van der Poel

,,Mathieu had me al gezegd dat hij zich goed voelde in de aanloop naar dit WK”, vertelde De Knegt, die ook Shirin van Anrooij (juniorvrouwen), Ryan Kamp (beloften) en Ceylin del Carmen Alvarado regenboogtruien zag veroveren.



,,Mathieu was relaxed en daarmee stonden alle seinen wel op groen voor deze prestatie. Hij is extra getergd als men het over een zwaar parcours heeft. Ik had wel gehoopt dat hij een showtje zou opvoeren en dat deed hij dan ook. Het was fenomenaal wat hij heeft laten zien, buitenaards. Je ziet Mathieu langs komen: elke trap is raak en hij rijdt ook echt andere spoortjes dan een ander. Dan komt de rest en dat lijkt een andere categorie. Met alle respect, ik weet zelf hoe zwaar het is. Die andere jongens geven alles wat ze hebben.”



De Knegt kan Van der Poel eigenlijk niets leren. ,,In het veldrijden hoef ik hem niet veel bij te brengen, nee. Op het gebied van mountainbiken wel, daar is voor hem ook nog meer werk te doen.”