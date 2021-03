Bizarre ontknoping in Parijs-Nice: Roglic valt en grijpt naast eindwinst

Geen traditionele slotetappe met finish op de Promenade des Anglais, maar een korte etappe met de finish iets noordelijker gelegen in Levens. Als gevolg van een lockdown in Nice was de slotetappe van de World Tour-koers volgens de burgemeester niet welkom in Nice en werd er deze week in allerijl gezocht naar een oplossing. Met succes: een 92,7 kilometer lang parkoers met meerdere malen de beklimming van de Côte de Duranus zorgde ervoor dat de alternatieve slotetappe toch veel weg had van het traditionele rondje.



Een rit met mogelijkheden voor de heuvelrenners, zo leek op voorhand. Niemand had verwacht dat klassementsleider Roglic door een vroege val in de problemen zou raken en dat zijn voorsprong van 52 seconden op Schachmann niet genoeg zou zijn. Halverwege de rit kwam de kopman van Jumbo-Visma voor de eerste keer ten val. In eerste instantie kon hij nog wel terugkeren in het peloton, maar in de slotfase moest hij er met een kapotte broek aan beide kanten toch af na een tweede moment van pech.