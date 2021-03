Bij Danny van Poppel gaat het licht nu pas na 6 uur uit: ‘Ik weet nu ook hoe het niet moet’

Hij was er kort bij afgelopen zondag in Gent-Wevelgem. Niet dat Danny van Poppel (27) dacht de klassieker te kunnen winnen. ,,Maar met een top-5-plaats is de deze ploeg ook al heel blij.” En die zat er in, als hij in de volle finale net iets langer alles had kunnen geven om terug te rijden naar het wiel van Wout van Aert, die eerst slim een gat had laten vallen. ,,Ik kon nog wel 10 seconden versnellen, maar geen 25.”