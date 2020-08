Biedt Toscane de UCI de helpende hand met organisatie WK?

Het WK zou in die week plaatsvinden in Aigle-Martigny, maar vorige week meldde de UCI dat dat wegens de Zwitserse coronamaatregelen niet door kan gaan. De UCI is sindsdien op zoek naar een gelijkaardig parkoers in Europa, op dezelfde data en voor álle categorieën. Mogelijk biedt Toscane de internationale wielerunie de helpende hand.



Bedoeling van de Toscaanse organisatoren is het WK in de provincie Pisa te laten plaatsvinden, in de streek van Pontedera en Peccioli. In die twee plaatsen staan op 16 september de Ronde van Toscane en een dag later Coppa Sabatini op het programma. De organisaties willen nog deze week met de UCI om de tafel. De wielerunie heeft zichzelf tot 1 september de tijd gegeven om een nieuw parkoers te vinden.



In 2013 vond het WK in het Toscaanse Florence plaats. De Portugees Rui Costa veroverde er toen de wereldtitel.