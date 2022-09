Bezorgde Annemiek van Vleuten naar ziekenhuis: ‘Het voelt niet goed’

Van Vleuten viel tegen het asfalt nadat ze de zijkant van de weg raakte, en vervolgens haar balans verloor. Op de beelden is te zien hoe ze tussen Riejanne Markus en Ellen van Dijk in rijdt, en vlak na de start plots op haar rechterzij valt. De winnares van de Giro, Vuelta en Tour de France vertrok snel naar het ziekenhuis in Wollongong om te kijken of ze mogelijk iets gebroken heeft. Aanstaande zaterdag is de wegrace voor vrouwen op het WK.