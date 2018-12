Bestolen Thomas krijgt nieuwe Tour-trofee

Lavreysen de beste op de sprint in Londen

19:42 Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Londen goud gepakt op de sprint. De 21-jarige krachtpatser uit het Brabantse dorp Luyksgestel won in de finale in twee heats van de Australische wereldkampioen Matthew Glaetzer. Zeker de manier waarop hij de tweede race, was indrukwekkend.