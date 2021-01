Bernal over de Giro: ‘Ik kijk ernaar uit om daar mijn debuut te maken’

De Tour de France won hij al, in 2019, en het afgelopen kalenderjaar wil Egan Bernal zo snel mogelijk vergeten. De Colomobiaanse renner kijkt uit om te debuteren in de Giro d’Italia.

Dat vertelt hij in La Gazetta dello Sport. ,,Nu voel ik mij goed en ik kijk uit om de Giro te fietsen. Ik wil daar zeker een keer mijn debuut maken. De Giro is de eerste grote ronde op de kalender en is in mijn hoofd dan ook de eerste optie.”

De renner van Ineos Grenadiers stelt in de Italiaanse sportkrant dat het nog niet zeker is dat hij de Ronde van Italië rijdt, omdat hij dat met zijn wielerploeg nog moet afstemmen. ,,Het is ook nog te vroeg om het over plannen te hebben, gezien de coronacrisis.”

Het afgelopen jaar ging hij voor prolongatie van de eindzege in de Tour de France, maar in de zestiende etappe moest hij de koers verlaten vanwege een rugblessure. Daarvan is hij nog altijd aan het herstellen.

Evenepoel

Remco Evenepoel wil dit jaar zijn debuut gaan maken in een grote ronde. De renner van Deceuninck - Quick Step herstelt nog van een bekkenbreuk die hij opliep tijdens de Ronde van Lombardije. Hij viel over een muurtje van een brug en belandde enkele meters lager in een ravijn.

Aanvankelijk zou hij, mits fit, in oktober de Ronde van Italië rijden. Maar door zijn blessure moest hij zijn debuut in een grote ronde uitstellen.

Volledig scherm Remco Evenepoel tijdens de Ronde van Lombardije. © photo: Cor Vos