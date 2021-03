Beresterke Van Baarle soleert naar zege, Van der Poel komt tekort in finale

Achter hem vormde een elitegroep met onder andere Van der Poel, olympisch kampioen Greg van Avermaet, Florian Sénéchal en Jasper Stuyven, winnaar van Milaan-San Remo. Tot bij de beresterke Van Baarle komen bleek echter een onmogelijke opgave. Zelfs met een venijnige versnelling van Van Avermaet op de Knokteberg, die Van der Poel de kop kostte. De Nederlands kampioen haakte af en reed zich in de achtergrond leeg voor Tim Merlier, sprinter bij zijn ploeg Alpecin-Fenix. Maar sprinten om de zege zat er voor Merlier en co niet meer in. Na een fraaie solo boekte Van Baarle zijn eerste overwinning in een semi-klassieker. Het was de vijfde overwinning voor de 28-jarige geboren Voorburger, tegenwoordig woonachtig in Monaco. Eerder won hij onder meer in 2019 een rit in het Critérium du Dauphiné. In de Ronde van Vlaanderen eindigde hij tot nu toe drie keer in de top tien. Christophe Laporte kwam op 27 seconden van de winnaar als tweede over de streep, vlak voor Merlier.

,,Ik voelde me vrij goed”, vertelde Van Baarle na afloop in het flashinterview . ,,Ik zei tegen een ploegenoot: ‘probeer de koers hard te maken’. Ik trok vervolgens door en was alleen. Ik had gehoopt dat jongens mee zouden komen, maar dat gebeurde niet. Dus bleef ik doorrijden.” En dus werd het een lange solo van de Nederlander. ,,Er kwam maar geen groep terug. Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Ik heb laten zien dat ik goed in vorm ben. De ereplaatsen van de afgelopen jaren zijn dus niet uit de lucht komen vallen”, aldus Van Baarle. ,,Het is een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Deze zege staat heel hoog op mijn lijstje.” Voorafgaand aan de Vlaamse klassiekers sprak deze krant met Van Baarle. Lees het interview hier (Premium) .

Voor Van der Poel verliep de wedstrijd dus minder succesvol. Toch maakt de 26-jarige renner zich geen zorgen wat betreft de Ronde van Vlaanderen komende zondag, waar hij zijn titel verdedigt. ,,Wat er gebeurde? Ik moest op de Knokteberg de parkeermeter betalen”, aldus VDP over het moment dat hij de favorieten moest laten gaan. ,,Er zat niks in mijn benen vandaag. De warmte is nooit fijn, Alaphilippe zei ook al dat hij slecht was. Of ik zorgen heb voor zondag? Nee, ik heb dit wel vaker gehad. Ik wist al vrij vroeg in de wedstrijd dat dit niet mijn dagje zou worden.” Van der Poel weersprak dat hij het met het oog op de komende Ronde van Vlaanderen, de Vlaamse topklassieker die hij vorig jaar won, rustig aan had gedaan. ,,Ik speelde zeker geen verstoppertje of komedie. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik maak me geen zorgen naar zondag toe. Ik verwacht dan een andere koers. Ik hoop zondag wel heel goed te zijn.”

Handjes op het stuur

Dwars door Vlaanderen is vandaag niet alleen de generale repetitie voor het grote werk zondag in de Ronde van Vlaanderen. Het is ook de koers waarin renners voor het laatst met de handjes los over het stuur mogen fietsen en mogen afdalen op de buis van de fiets. Vanaf 1 april is dat verboden. Het kan vandaag zomaar een beeld in de koers zijn. Van der Poel die weer eens een monstersolo in gedachten heeft en tijdens zijn vlucht met de handjes los op het stuur rijdt. Hij mag het in Dwars door Vlaanderen nog doen, zondag in de Ronde van Vlaanderen niet meer. Hetzelfde geldt voor het afdalen op de buis van de fiets.



Twee in het oog springende maatregelen van wielerunie UCI om de veiligheid in het peloton te vergroten. De maatregel zorgde bij de aankondiging een aantal maanden geleden voor boosheid en onbegrip in het peloton. Tony Martin, de ervaren Duitser van Jumbo-Visma die vaak in de ‘verboden houding’ fietst, verwoordde het zo: ,,Laat de UCI de échte problemen aanpakken. Dan moet het gaan over al die vluchtheuvels waar wij langs moeten. Motoren die ongelukken veroorzaken. Auto’s die op het parkoers staan of er zelfs op rijden. Dát zorgt voor de zware crashes. Zaken die wij zelf niet kunnen beïnvloeden. Dat moet het beginpunt zijn. Niet onze houding op de fiets.’’



Het zal na vandaag vooral de vraag zijn hoe de wielerunie overtreders aanpakt. De UCI kondigde al aan dat het negeren van de afspraken tot diskwalificatie kan leiden. In het peloton heerst daar scepsis over. Het stayeren achter een ploegleiderswagen is ook verboden, maar dat wordt zeer inconsequent bestraft.