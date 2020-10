Benoot start niet in Gent-Wevelgem na aanschuiven in show met besmette Bakelants

Met de persoon in kwestie wordt hoogstwaarschijnlijk gedoeld op Jan Bakelants, de coureur van Circus-Wanty Gobert van wie vandaag bekend werd dat hij besmet is met COVID-19. De twee landgenoten waren afgelopen woensdag samen te gast in het Sporza-praatprogramma Extra Time Koers.



Sunweb meldt dat Benoot geen symptomen vertoont en zich prima voelt. De winnaar van Strade Bianche in 2018 gaat in quarantaine en wordt komende week getest. ,,Heel raar gevoel dat ik niet mag starten morgen, terwijl ik me helemaal fit voel en klaar ben om te koersen”, reageerde Benoot via Twitter. ,,Maar dit is het offer dat we moeten brengen en ik denk dat het de enige juiste beslissing is. Ik wens mijn teamgenoten veel geluk morgen.”