Benelux Tour: Colbrelli opvolger Mathieu van der Poel, Mohoric pakt slotetappe

Pogacar nu best betaalde wielrenner ter wereld, maar achter­stand op McGregor en Messi is enorm

19 augustus Tadej Pogacar tekende onlangs een nieuw contract bij UAE Team Emirates. De Sloveense Tour-winnaar blijft zo tot 2027 verbonden aan de wielerploeg uit de Emiraten. Hij strijkt volgens La Gazzetta dello Sport een slordige zes miljoen euro per jaar op. Pogacar is zo zeker van 36 miljoen. Wie zijn de andere grootverdieners in de wielersport en waar staan ze vergeleken met de best betaalde sporters ter wereld? Een overzicht.