BeNe Ladies Tour en Marianne Vos zijn blij met elkaar: 'Wedstrijd in opkomst'

BENE LADIES TOURVrouwenwielrennen is hot. In de schaduw van nieuwe sterren als Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak blijft ook Marianne Vos een winnaar. Vanavond gaat ze in Oosterhout met nummer 1 van start in de BeNe Ladies Tour.

Organisator Geert Stevens kondigt haar vol trots aan als het pareltje in zijn koers. En op haar beurt spreekt Marianne Vos lovend over de BeNe Ladies Tour die vandaag met een proloog van start gaat in Oosterhout. ,,Deze wedstrijd is me vorig jaar goed bevallen. Het is een mooi evenement. Goed georganiseerd, leuke etappes en een deelnemersveld dat daardoor alweer veel beter is als dat van vorig jaar”, zegt de voormalige Olympisch en wereldkampioene over de etappekoers die ze vorig jaar op haar naam schreef.

Vanavond gaat ze daarom met nummer 1 als laatste van het startpodium voor De Bussel in Oosterhout. Voor een rechttoe rechtaan retourtje van bijna vier kilometer over de Hoofseweg. De concurrentie komt van vrouwen als Jolien d’Hoore, Marta Bastianelli, Nina Kessler, Lauren Kitchen en Roxanne Knetemann.

,,De BeNe Ladies Tour is niet van het kaliber Giro Rosa of La Course, maar wel een wedstrijd in opkomst”, verzekert Vos. Dus staan er vandaag geen namen als die van Van Vleuten, Van der Breggen, Blaak of Van Dijk aan het vertrek. Met name die eerste twee oogsten dinsdag grote bewondering voor de manier waarop ze van La Course een spektakelstuk maakten.

Geen pijn

Vos stond niet aan de start van die wedstrijd, die ze ooit samen met de Tour-organisatie van de grond wist te krijgen. ,,Dat deed me geen pijn. Ik ben vooral blij dat zoveel mensen die wedstrijd op de televisie hebben gekeken. Om te zien wat dat initiatief van toen allemaal heeft gebracht. Al die mooie reacties ook doen me veel meer dan La Course zelf rijden.”

Ondertussen won ze vorig week nog wel even een rit in de Giro Rosa. ,,Met startnummer 225”, voegt ze er lachend aan toe. Ze geeft toe dat het winnen van die etappe het gevoel van toen weer even terugbracht. Van toen winnen de norm was. ,,Zo’n dag dat je geen pijn en vermoeidheid voelt. Dat je puur op gevoel doet wat je moet doen. Dat is het mooiste dat er is. En die dagen zijn er dus nog.”

BeNe Ladies Tour

Donderdag 19 juli: Proloog Oosterhout (centrum)

Vrijdag 20 juli: Merelbeke -Merelbeke

Zaterdag 21 juli: Sint Laureins-Sint Laureins en tijdrit Sint Laureins

Zondag 22 juli: Zelzate-Zelzate

Programma Oosterhout

14.45 uur: Ploegenvoorstelling op de Markt

16.00 uur: Verkenning parkoers

17.00 uur Start eerste deelneemster

19.50 uur: Start laatste deelneemster (Marianne Vos)