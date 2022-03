Ben O’Connor slaat toe in Catalonië, Poels, Kruijswijk, en Oomen bij andere favorieten

Ben O’Connor heeft de derde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australiër kwam solo over de streep van de Koninginnerit. Wout Poels was op zes tellen de beste Nederlander. Steven Kruijswijk en Sam Oomen moesten door een breukje in de groep met favorieten negen tellen toegeven op O’Connor, die ook de leiding pakt in het algemeen klassement.