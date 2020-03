Bellen met Bauke Mollema: ‘Inmiddels maak ik me wel zorgen om de Tour’

Milaan-San Remo Mijmeren over koers die we vandaag moeten missen: ‘Ik krijg weer kippenvel’

12:44 Vandaag zou-ie verreden worden, de 111de editie van Milaan-San Remo. De langste wielerklassieker van allemaal. Door het coronavirus is alles anders. Om de koers toch een beetje te beleven: een verhaal over de charme van La Primavera, over koersen in Italië.