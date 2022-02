Belgisch wielertalent Maxim van Gils (22) schittert in koninginnenrit Ronde van Saoedi-Arabië

Van Gils nam in de zware beklimming een minuut afstand van de rest en eindigde uiteindelijk 40 seconden voor op een groepje met zeven achtervolgers. Luka Mezgec won de sprint om de tweede plaats, voor Tim Declercq n Danny van Poppel. ,,Dit voelt heel speciaal. Mijn eerste zege in het profwielrennen is natuurlijk een enorme mijlpaal. Ik ben geen renner die veel wint, dus ik zal deze zeker koesteren”, zei de 22-jarige Belg uit Brasschaat. ,,We zijn hier om etappes te winnen met Caleb Ewan, maar het was ook ons plan om voor het klassement te gaan. Ik wist dat het op deze dag moest gebeuren en ben erg tevreden met hoe het ging. Morgen gaan we weer strijden om de etappewinst, maar ik hoop dat ik het karwei af kan maken en de leiderstrui mee naar huis kan nemen.”