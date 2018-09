Belgisch supertalent Evenepoel maakt reputatie waar

Evenepoel had na ruim 27 kilometer een voorsprong van 1 minuut en 24 seconden op de Australiër Lucas Plapp. Het brons was voor de Italiaan Andrea Piccolo. Beste Nederlander was Manuel Michielsen: zevende.



Evenepoel haalde in Tirol een gemiddelde van net geen 50 kilometer per uur. In zijn eerste volledige jaar als junior pakte hij eerder al de Europese titels tijdrijden en op de weg. Bij die laatste wedstrijd finishte hij met een kleine 10 minuten voorsprong op de eerstvolgende renners. Evenepoel gold eerder als een voetbaltalent in de jeugd van Anderlecht en bij de Rode Duivels. Pas in 2017 stapte hij over naar de wielersport. Als hij dit jaar had meegedaan aan de categorie voor beloften (onder 23) zou hij als vierde zijn geëindigd.