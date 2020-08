Belgisch supertalent Evenepoel crasht hard in ravijn tijdens afdaling

Evenepoel zat in de groep met favorieten in de finale van de Ronde van Lombardije toen hij ten val kwam nadat hij een muurtje raakte. Het is niet bekend hoe diep Evenepoel is gevallen.



Reddingswerkers zeggen dat Evenepoel bij bewust zijn is. Ze hebben hem uit het ravijn gekregen. De Belg is op een brancard in een ambulance gelegd en zal in een ziekenhuis verder worden onderzocht.



De zege in de Ronde van Lombardije, één van de vijf wielermonumenten op de kalender, ging naar Jakob Fuglsang.



Het 20-jarige toptalent van Deceuninck-Quick Step imponeerde dit seizoen. Hij won alle vier de rittenkoersen waar hij aan meedeed: de Ronde van San Juan, Ronde van Algarve, Ronde van Burgos én de Ronde van Polen. Vorig jaar won hij de Clásica San Sebástian.



De crash van Evenepoel volgt anderhalve week na de zware valpartij van Fabio Jakobsen, ploeggenoot bij Deceuninck-Quick Step, tijdens een sprint in de Ronde van Polen. Evenepoel won toen drie dagen later een etappe en droeg die zege op aan Jakobsen.