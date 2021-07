België rouwt om overlijden veldrijdster Verschueren (31)

Politie pakt vrouw die megacrash veroorzaak­te in Tour de France op

30 juni De Franse politie heeft de vrouw, die zaterdag in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk op 45 kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte, opgepakt. Dat schrijft de Franse omroep RTL. Ze is vandaag in voorlopig hechtenis gezet in Landerneau.