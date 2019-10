BEAT wil Van Schip inlijven na opdoeken Roompot-Charles

Met het stoppen van Roompot-Charles zit Van Schip aankomend wegseizoen zonder ploeg. Nadat hij op de EK op de puntenkoers naar een tweede plek reed, deed hij een open sollicitatie voor een nieuwe ploeg. Van Schip staat te boek als eigenzinnig wat hem in het peloton niet altijd even geliefd maakt. Daarnaast is het grote doel voor Van Schip in 2020 de Olympische Spelen in Tokio waar hij wil stralen op de onderdelen omnium en koppelkoers, wat hem voor wegploegen minder aantrekkelijk maakt.