Wild bezorgde Nederland met het zilver wel de eerste medaille op de WK. Kort voor het einde was er een massale valpartij waar Barker, Wild en nog enkele andere rijdsters net voor bleven. Het brons was voor de Belgische Jolien D’Hoore. Wild pakte vorig jaar op de WK in Apeldoorn drie gouden medailles: behalve op scratch ook op de puntenkoers en het omnium.

Teamsprintsters uitgeschakeld

Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de strijd om de medailles op de teamsprint. De Nederlandse vrouwen waren snel (32,941) in hun heat, maar tegenstander Duitsland was een fractie sneller: 32,687. Voor het Duitse team was het overigens niet genoeg voor een plaats in de finale. Daarin staan Rusland en Australië.