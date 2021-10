Baanrenner Havik zit in zak en as na missen WK: ‘KNWU maakt mij lekker, en dan dit’

woensdrechtse wielerzomer Remco Schouten wint natte Ronde van Hoogerhei­de en nadert klasse­ments­lei­der Rico van Damme

2 oktober Remco Schouten deed zaterdag in een nat Hoogerheide dat waar hij als wielrenner het best in is: criteriums winnen. De 26-jarige oud-schaatser uit Gouda maakte zijn karwei af door zijn medekoplopers Jasper de Laat en Bas Nieuwkoop op de ‘Cauberg van Hoogerheide’ in de eindspurt gedecideerd achter zich te laten.