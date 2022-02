Baanlegende Jason Kenny gooit de handdoek: ‘Beetje verdrietig, maar ik grijp nu een mooie kans’

In totaal pakte Kenny negen olympische medailles, meer dan welke Britse atleet ook. Kenny veroverde op de Spelen van 2012 in Londen liefst vier plakken, waaronder twee keer goud: op de teamsprint en de sprint. In 2016 in Rio de Janeiro won hij drie olympische titels: op de teamsprint, de sprint en de keirin. In Tokio wist hij alleen de keirin te winnen. Op de teamsprint moest hij met de Britse ploeg zijn meerdere erkennen in de Nederlandse sprinters.