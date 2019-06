Axel van der Tuuk klopt local hero Hidde van Veenendaal in spurt om nationale titel junioren

NK wielrennen dongenNiet topfavoriet en local hero Hidde van Veenendaal maar Axel van der Tuuk ging er zaterdag in Dongen bij de junioren vandoor met de nationale titel. De twee vochten het uit in een sprint a deux, nadat ze 15 kilometer voor het einde samen waren weggereden uit de kopgroep van vijf.

,,Ik voelde me de sterkste", zei Van der Tuuk over de finale, waarin de twee al pokerend de laatste kilometer reden. ,,Ik probeerde te gokken, maar voelde de kramp al in benen schieten", vertelde Van Veenendaal, die er voor gekozen had uit het wiel van Van der Tuuk te sprinten. Hij kon de man uit Assen echter geen moment bedreigen. ,,Natuurlijk baal ik nu, maar ik weet ook dat Axel vandaag de sterkste was.”

Volledig scherm Hidde van Veenendaal laat zich na afloop de teleurstelling van het lijf wassen. © Ad Pertijs

Dat laatste kon de nieuwe kampioen alleen maar beamen. Samen waren ze op zo'n vijftig kilometer voor het einde in één ruk naar de kopgroep van vier gereden. Dit kwartet (Jaap Roelen uit Chaam, Leo van Belle uit Zoetermeer, Jordan Habets uit Sint Geertuid en Thomas Mijnsbergen uit Rotterdam) was rond halfkoers weggesprongen uit het peloton. ,,Voor mij was Hidde de favoriet nummer 1. Toen we samen wegreden was dat het mooiste denkbare scenario. Ik voelde al direct dat ik van ons twee de sterkste was. Ik dacht: dit kan wat gaan worden.”

In de finale ging hij zelfs niet twijfelen toen Van Veenendaal niet meer overnam. ,,Dan maar van kop af aan, zei ik tegen me zelf.”

De geklopte Van Veenendaal bleef wel in lichte vertwijfeling achter. ,,De valpartij in de eerste ronde en de fietswissel heeft in ieder geval energie gekost", zo keek hij terug op het dramatische begin van de kampioenschap. ,,Even dacht ik dat het in de eerste ronde al voorbij was.” Voor de jury waren de twee massale valpartijen in de openingsronde reden om de koers na een half uur te herstarten. Daardoor kreeg iedereen de kans om op reservemateriaal verder te gaan. ,,Het reglement geeft ons daartoe de ruimte", liet juryvoorzitter Edwin Kruijsen weten. ,,Er lagen zoveel renners bij dat de neutrale materiaalwagens niet iedereen konden helpen. Ik vind dat je dan in de eerste ronde van een NK niet 40 à 50 renners zo maar uit de strijd moet laten gaan. Twee rondjes verder was het een ander verhaal geweest. Dan is het: de koers wacht op niemand.”

Van Veenendaal kon dus verder, maar moest nog wel van fiets wisselen omdat het zadel van zijn reservekarretje naar beneden zakte op de kasseien. ,,Het was alleen even zoeken waar we dat moesten doen. Uiteindelijk is gekozen voor de verzorgingszone, en dat ging prima.”