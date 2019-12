Australische wielerploeg Mitchelton-Scott wacht nog op licentie

COLUMN Alle kans dat Jordi een onschuldig slachtof­fer is in de jacht op dopingzon­daars

12:13 Buiten waait de wind om het huis. Binnen kijkt vrouwlief me verbaasd aan als ik mijn loopschoenen aantrek. Of de ochtendgymnastiek niet voldoende is geweest. Voor ik de verhalen voor deze maandagkrant ga uittikken, laat ik de wind echter graag verfrissend door mijn hoofd waaien.