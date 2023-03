Arvid de Kleijn klopt Fernando Gaviria in massasprint en wint als eerste Nederlander Milaan-Turijn

In Roosendaal wordt na een heerlijke wielerwin­ter hardop gedroomd van een profcarriè­re

Voor Jasper Haest eindigde het vorige wielerseizoen in de Ronde van Slowakije als een sprookje. Geen wonder dat de 23-jarige Roosendaler staat te popelen om vandaag het nieuwe jaar af te trappen in de Ster van Zwolle. ,,Het is nog niet te laat om prof te worden.”