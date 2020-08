Arts zeer positief: ‘Jakobsen ademt zelfstandig en kan communiceren’

Dumoulin vierde in eerste etappe Tour de l’Ain

15:22 Tom Dumoulin is bij zijn eerste koers in 420 dagen op de vierde plek geëindigd. De renner van Jumbo-Visma trok de sprint aan voor zijn ploeggenoot Primoz Roglic die op de tweede plek eindigde. De ritwinst in de eerste etappe van de Tour de l’Ain is voor Andrea Bagioli.